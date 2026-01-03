Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 79 - Çimsa ÇBK Mersin: 68 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 79 - Çimsa ÇBK Mersin: 68 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-68 mağlup etti.

        Giriş: 03.01.2026 - 20:07 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:07
        Galatasaray evinde zorlanmadı!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 79-68 yendi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 3, Elif Bayram 2, Juhasz 11, Williams 9, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 3, Sehernaz Çidal 5, Derin Erdoğan 4, Zeynep Şevval Gül, Kuier 14

        Çimsa ÇBK Mersin: Vanloo 7, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 12, Geiselsöder 10, Burke 15, Manolya Kurtulmuş 11, Asena Yalçın 3, Juskaite 1, Sventoraite 9

        1. Periyot: 18-20

        Devre: 42-35

        3. Periyot: 63-49

        4. Periyot: 79-68

        İsviçre'deki yangın faciasının başladığı anlar ortaya çıktı

         İsviçre'de yılbaşı akşamı bir kayak merkezindeki barda 40 kişinin hayatını kaybettiği yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

