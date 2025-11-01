Galatasaray Çağdaş Faktoring: 87 - Nesibe Aydın: 76 | MAÇ SONUCU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5'inci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, taraftarı önünde karşılaştığı Nesibe Aydın’ı 87-76’lık skorla geçti.

Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak 5’te 5 yaptı. Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yer aldığı tüm organizasyonlarda çıktığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilgisiz unvanını korudu. Nesibe Aydın ise ligde oynadığı 4'üncü maçında ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.