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Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa Kupası'nda finale yükseldi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibine yenilmesine rağmen ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla finale yükseldi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa Kupası'nda finale yükseldi!
HABERTURK.COM

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanşında İtalya ekibi Umana Reyer'e 69-60 yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla finale yükseldi.

Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-12 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 32-23 üstün gitti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci yarıda daha etkili hücum etse de üçüncü çeyreği 50-45 önde tamamlayan Umana Reyer, mücadeleden 69-60 galip ayrıldı.

Rövanşta 9 sayı farkla mağlup olan sarı-kırmızılılar, 74-49 kazandığı ilk maçtaki 25 sayılık avantajla adını finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, şampiyon olduğu 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarının ardından turnuva tarihinde üçüncü kez finale kalmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takımın rakibi, Fransa temsilcileri Villeneuve-d'Ascq ile LDLC ASVEL arasındaki yarı final eşleşmesinin galibi olacak. Final karşılaşmaları 5 ve 12 Nisan'da oynanacak.

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