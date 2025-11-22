Habertürk
        Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Fırat Okul dönemi - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Fırat Okul dönemi

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörlük görevine Fırat Okul getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:49 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:49
        G.Saray'da Fırat Okul dönemi
        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Fırat Okul getirildi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının başantrenörlük görevi için Fırat Okul ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Okul'un yardımcı antrenörünün ise Murat Tuna olacağı kaydedildi.

        Fırat Okul, sezon başında Galatasaray Çağdaş Faktoring'de yardımcı antrenör olarak görev alıyordu.

