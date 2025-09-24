Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague’de!
EuroLeague Women Eleme Turu rövanş maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaşan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmadan 86-46'lık skorla galip ayrıldı ve 2025-26 sezonunda EuroLeague Women'da mücadele etmeye hak kazandı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeauge elemeleri rövanş maçında Rumen temsilcisi ACS Sepsi'yi konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.00'de başladı.
Maça etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 19-10 önde kapattı. İkinci periyotta farkı açan Galatasaray, soyunma odasına da 29 sayı farkla önde girdi: 47-18. Üstünlüğü koruyan sarı-kırmızılar, üçüncü periyodu 65-29 üstünlükle tamamladı. Son periyotta da baskın oyun ortaya koyan Galatasaray, parkeden 86-46 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, adını FIBA Kadınlar EuroLeauge’ne yazdırdı.