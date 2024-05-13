Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un renk seçimleri yapıldı. Renk seçimine Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti. Ardından yapılan renk çekiminde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak

Anadolu Ajansı Giriş: 13.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:33 facebook

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