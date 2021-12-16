Galatasaray'da bir istifa daha! Genel sekreter Ünlü de istifa ett

DHA

Galatasaray'da dün gerçekleşen divan kurulu toplantısının ardından ikinci istifa gelişmesi yaşandı! Dün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa kararı alırken bugün de kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü de istifa kararı aldı. Ünlü bugün yönetim kuruluna dilekçesini sundu.

"İSTİFA GEREKÇEM SON DÖNEMDEKİ İDARİ, SPORTİF VE İKTİSADİ DERİN FİKİR AYRILIKLARI"

İstifa kararı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Köksal Ünlü, ayrılık kararının gerekçesi olarak idari, sportif ve iktisadi konulardaki derin fikir ayrılıkları olduğunu belirtti.

Köksal Ünlü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli dostlar, 22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde yönetim kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklarıdır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki altı ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak... Başkanımız ve yönetim kuruluna sonsuz başarılar dilerim"

İSTİFA SAYISI ARTABİLİR!

İstifa kararları gündeme bomba gibi düşerken yönetimde başka isimlerin de görevi bırakabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı yönetimden Özgür Işıtan Gün ve İbrahim Reha Keskin'in de istifa kararı alabileceği bildirildi.

— Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) December 15, 2021

REZAN EPÖZDEMİR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Rezan Epözdemir, cuma günü sabah 11.00'de gündemdeki konularla ilgili olarak kapsamlı bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

BURAK ELMAS'TAN EPÖZDEMİR'İN İSTİFASINA DAİR AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Rezan Epözdemir'in istifasına dair bir açıklama yaptı. Elmas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliklerinden saygı duyduğum kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Rezan Bey’e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek; ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray’a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

Yönetim Kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum."

BURAK ELMAS'TAN KÖKSAL ÜNLÜ AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Köksal Ünlü'nün istifasına dair de bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Şükrü Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Köksal Ünlü’yle, sadece yönetim kurulunda değil, yıllar boyunca çok şeyler paylaştık. Galatasaray’a dair hayallerim doğrultusunda beraber yola çıktık. Bu yolculukta bana hep destek oldu ve beni hiç yalnız bırakmadı. İstifa nedenlerini anlamak ve saygı duymakla birlikte Yönetim Kurulu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum. Tesellim, kendisinin de ifade ettiği gibi, birbirimize olan sevgi ve desteğimizin devam edeceğini bilmektir.

Köksal Ağabey’e bu yolculukta bütün paylaştıklarımız; Galatasaray’a sunduğu başarılı hizmetler ve Galatasaray’a gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim."