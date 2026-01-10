Habertürk
        Galatasaray'da Buğrahan Tuncer sakatlandı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'da Buğrahan Tuncer sakatlandı

        Galatasaray MCT Technic'te Buğrahan Tuncer'in sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 10.01.2026 - 13:58
        G.Saray'da Buğrahan Tuncer sakatlandı
        Galatasaray MCT Technic basketbolcusu Buğrahan Tuncer'in adalesinde yırtık tespit edildi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

        Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Buğrahan Tuncer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

