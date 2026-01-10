Galatasaray'da Buğrahan Tuncer sakatlandı
Galatasaray MCT Technic'te Buğrahan Tuncer'in sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildi.
Galatasaray MCT Technic basketbolcusu Buğrahan Tuncer'in adalesinde yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Buğrahan Tuncer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.