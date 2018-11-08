Galatasaray'da çöküş!

Galatasaray, Süper Lig’de 3, Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere son 5 maçta 3 puan alamadı. Bu müsabakalarda 3 gol atan Sarı- Kırmızılılar, kalesinde 7 gol gördü. Sezona iyi başlangıç yapan fakat daha sonra yaşanan sakatlıklar ve ileri uçtaki gol sorunları nedeniyle puan almakta zorlanan Galatasaray, tam anlamıyla galibiyete hasret durumda. Süper Lig’de geride kalan 11 haftada Sarı- Kırmızılılar en son galibiyetini 9. haftada deplasmandaki Antalyaspor maçından 1-0’lık skorla aldı. Aslan, daha sonra ligde oynadığı 3 karşılaşmada Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalırken, Yeni Malatyaspor’a ise mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde de grup maçında Alman temsilcisi Schalke ile iki kez karşılaşan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda golsüz berabere kalırken, deplasmanda ise rakibine 2-0 mağlup oldu. Oynadığı son 5 resmi müsabakada 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Aslan, rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı. Cim Bom kötü gidişatı cumartesi günkü Kayserispor deplasmanında bitirmeyi hedefliyor.

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