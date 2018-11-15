Cimbom'da bu sezon Fatih Terim'in parlattığı isimlerden olan Ozan Kabak'a İtalyan devleri bir bir talip oluyor. Milano ekipleri İnter ve Milan'dan sonra Roma da 18 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için harekat başlattı.
Sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının genç savunmacıyı 4 kez izlettikleri ve beğendikleri kaydedildi. Roma, Ozan Kabak için Aslan'ın kapısını çalacak. Galatasaray başarılı stoperi için 20 milyon euro istiyor.
NIASSE BEKLEYİŞİ!
Galatasaray forvet hattı için eski gözdesi Oumar Niasse'den de vazgeçmiş değil. Cimbom, Nijeryalı oyuncunun Everton'daki durumunu yakından takip ediyor. İlk fırsatta atağa kalkacak.
KEAN İÇİN YOKLAMA
Galatasaray kısa bir süre önce Juventus'un genç forveti Moise Kean'i gündemine almıştı.
18 yaşındaki genç golcü için sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan deviyle yakında pazarlıklara başlayacak. Cimbom yıldız adayını kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. (Fotomaç)
EREN DERDİYOK'A TALİP ÇIKTI
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in son maçlarda takımda yer vermediği Eren Derdiyok'a İsviçre kulüplerinden Basel'in talip olduğu öğrenildi.
Futbol hayatına İsviçre kulübü Basel'de başlayan Eren Derdiyok'un Galatasaray'da forma şansının az olması bu oyuncunun gitme şansını kuvvetlendiriyor.
Basel'in Eren Derdiyok için nabız yokladığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşerek Eren derdiyok için yapılacak teklife net bir cevap vereceği öne sürüldü. (Takvim)
İŞTE SON GOLCÜ ADAYI
Galatasaray, geçen sezon 29 golle kral olan Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırıp kimseyi alamamıştı. Cimbom, forvet eksikliği sebebiyle saha dizilişinde ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Fatih Terim, kanat oyuncuları ve stoperlerden forvet çıkarmaya çalışırken yönetim bu krize Ocak ayında son vermeyi planlıyor. Fatih Terim, scout ekibi ve yönetimin ortak çalışmasından bir isim daha çıktı: John Guidetti.
ELMANDER ONAYLI
Cimbom'un kanca attığı John Guidetti için Fatih Terim'in eski oyuncusu Johan Elmander'e de fikrini sorduğu öğrenildi. Elmander'in vatandaşı Guidetti için olumlu referans verdiği kaydedildi.
Alaves'te 3. forvet konumuna düşen 26 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
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