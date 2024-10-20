Galatasaray'da Elfsborg mesaisi başladı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 20.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:12
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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