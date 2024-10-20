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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Elfsborg mesaisi başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Elfsborg mesaisi başladı!

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:12
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        G.Saray'da Elfsborg mesaisi başladı!
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        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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