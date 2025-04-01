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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Gabriel Sara'nın düşüşü sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Gabriel Sara'nın düşüşü sürüyor!

        Galatasaray'da Gabriel Sara eski günlerini aratıyor. 2025 başında dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı sakatlık sonrasında formunu artıramadı; son 23 maçta skor katkısı yapamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:59
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        Galatasaray tarihinin en pahalı futbolcusu olan Gabriel Sara eski günlerini aratıyor…

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        Bu yaz Norwich City’den transfer edilen; tutuk başlasa da sonradan toparlayan Brezilyalı futbolcu son 23 maçta skor katkısı sunamadı.

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        Eylül 2024 ile Ekim 2024 arasında yedi maçta 2 gol 5 asistlik performans sergileyen yıldız orta saha son skor katkısını 28 Ekim’deki Beşiktaş maçında sağladı.

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        2 Mart’taki Kasımpaşa maçında ortası sonrası Galatasaray bir gol bulurken gol Mario Lemina’ya yazılınca Sara’nın da asisti geçersiz sayıldı.

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        8 Ocak’taki Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Sara diz iç yan bağlarındaki gerilme nedeniyle dört maçta forma giyememişti.

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        Brezilyalı futbolcu sakatlık dönüşünde eski formunu yakalamakta zorlandı.

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        Norwich City’den transferi sonrasında hem temposu hem topla hareketliliği parmak ısırtan Sara son haftalarda yokları oynadı.

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        Galatasaray, Beşiktaş derbisinde orta saha üstünlüğünü bir türlü yakalayamazken Brezilyalı yıldız da Torreira’ya ayak uydurmakta zorlandı.

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        Okan Buruk Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisinde Gabriel Sara’yı yedek oturtabilir.

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        Galatasaray’da Sara ve Morata’sız Lemina - Torreira - Mertens’li bir orta saha kurgusu da taktiksel provalarda çalışıldı.

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