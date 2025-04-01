Galatasaray'da Gabriel Sara'nın düşüşü sürüyor!
Galatasaray'da Gabriel Sara eski günlerini aratıyor. 2025 başında dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı sakatlık sonrasında formunu artıramadı; son 23 maçta skor katkısı yapamadı.
Galatasaray tarihinin en pahalı futbolcusu olan Gabriel Sara eski günlerini aratıyor…
Bu yaz Norwich City’den transfer edilen; tutuk başlasa da sonradan toparlayan Brezilyalı futbolcu son 23 maçta skor katkısı sunamadı.
Eylül 2024 ile Ekim 2024 arasında yedi maçta 2 gol 5 asistlik performans sergileyen yıldız orta saha son skor katkısını 28 Ekim’deki Beşiktaş maçında sağladı.
2 Mart’taki Kasımpaşa maçında ortası sonrası Galatasaray bir gol bulurken gol Mario Lemina’ya yazılınca Sara’nın da asisti geçersiz sayıldı.
8 Ocak’taki Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Sara diz iç yan bağlarındaki gerilme nedeniyle dört maçta forma giyememişti.
Brezilyalı futbolcu sakatlık dönüşünde eski formunu yakalamakta zorlandı.
Norwich City’den transferi sonrasında hem temposu hem topla hareketliliği parmak ısırtan Sara son haftalarda yokları oynadı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde orta saha üstünlüğünü bir türlü yakalayamazken Brezilyalı yıldız da Torreira’ya ayak uydurmakta zorlandı.
Okan Buruk Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisinde Gabriel Sara’yı yedek oturtabilir.