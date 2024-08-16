Galatasaray'da galibiyet pankartı!
Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray ikide iki yaparak lige 6 puanla başladı. Konya'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan sarı-kırmızılılarda futbolcu Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na taraftar pankartla sürpriz yapmıştı. İki isim attıkları gollerle Konya'da galibiyeti getirdi
Süper Lig'in son iki sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ilk deplasmanında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren goller milli futbolcularından geldi.
Konya'ya maçtan bir gün önce gelen sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na taraftar da bir sürpriz yaptı.
Havalimanından çıkan Barış Alper Yılmaz'ın yanına giden taraftarlar, hazırladıkları pankartla Kerem Aktürkoğlu'nu da bekledi.
Barış Alper, Kerem'i de çağırarak iki futbolcu, taraftarlar ve pankartlarla birlikte poz verdi.
"Bizi siz şampiyonluk yapacaksınız" ifadelerinin bulunduğu pankartta fotoğrafları yer alan Kerem ve Barış, Galatasaray'ı Konya'da 3 puana taşıyan golleri attı.