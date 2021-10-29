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Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi devam etti
DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik antrenman yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi isimlerinden Giancarlo Antognoni de sarı kırmızılı takımın antrenmanını takip etti.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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