Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Barış Alper, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'da olacak. Bazı bölgelerde sayıca eksik durumunda bulunan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk yine bu üç isimden farklı rol ve bölgelerde faydalanmaya çalışacak.

Kadronun büyük bölümünü yenileyen Galatasaray'da değişim sancıları yaşanacak. Victor Osimhen transferiyle birlikte çift santrforlu dizilime dönecek sarı-kırmızılılarda farklı formasyonlar üzerinde duruluyor. 3-5-2 ve 4-4-2 gibi dizilimleri test edecek olan Okan Buruk'un gözü ise geçen sezonlarda olduğu gibi Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'da olacak.