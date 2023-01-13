Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Haji Wright transferinde kararını verdi! - Son dakika GS haberleri
ABONE OL

Galatasaray'da Haji Wright el yaktı!

Antalyaspor'la hem Güray Vural hem de Haji Wright transferi için masaya oturan Galatasaray, ABD'li futbolcunun maliyeti nedeniyle bu transferde geri adım attı

Galatasaray Haji Wright transferinde kararını verdi! - Son dakika GS haberleri
HABERTURK.COM

Galatasaray, Haji Wright transferinde geri adım attı! Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan ve devre arasında bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Haji Wright'ı gündemine almıştı.

Antalyaspor'la hem Güray Vural hem de 24 yaşındaki ABD'li santrfor için masaya oturan Galatasaray, yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transferde beklemeye geçmiş durumda.

Antalyaspor'a yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir teklif yapan sarı-kırmızılılar bu rakamın üzerine çıkmayacağını kırmızı-beyazlı kulübe iletmiş durumda. Transfer yasağını kaldırabilmek için daha yüksek bir gelire ihtiyacını bulunan Antalyaspor ise Haji Wright'ı 7 milyon Euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor.

Antalyaspor'a Temmuz 2021'de kiralanan ve geçtiğimiz yaz bonservisi alınan 24 yaşındaki ABD'li santrfor bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 10 gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...
FUTBOL "Derbi geride kaldı!"
Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Galatasaray'dan dev operasyon!
Roma'da Altay Bayındır transferi için sıcak gelişmeler! Bedelsiz olarak... - Fenerbahçe Haberleri
FUTBOL Mourinho peşinde!
Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! Uğur Çiftçi sarı kırmızılı formayı giyecek... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Uğur Çiftçi Aslan oldu!
İtalya Kupası'nda Fiorentina ve Roma çeyrek finale kaldı
FUTBOL Fiorentina ve Roma çeyrek finalde
2022-2023 Süper Lig ara transfer dönemi başladı mı, transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?
FUTBOL Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri
Joao Felix ilk maçında kırmızı kart gördü
FUTBOL İlk maçında kırmızı kart gördü!
Barcelona, Real Betis'i penaltılarla eledi ve finale kaldı
FUTBOL Barça penaltılarla turladı
Son dakika haberi Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
FUTBOL Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'den Haji Wright bombası!
FUTBOL Fenerbahçe'den Haji Wright bombası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.