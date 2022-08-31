Spor Toto Süper Lig'in dört haftası geride kalırken Galatasaray'da hücum performansı kafaları karıştırdı. Dört haftada sadece 2 gol atan sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic'in performansı da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sezon öncesi kamplarında ve hazırlık maçlarında yıldızlaşan tecrübeli golcünün performans düşüklüğü dikkatlerden kaçmadı.
HAZIRLIK DÖNEMİNİN YILDIZIYDI
Galatasaray'daki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Seferovic, topla ilk buluşmasında rakip fileleri havalandırırken Salernitana mücadelesini de boş geçmedi ve takımın tek golünü kaydetti. 30 yaşındaki golcü Fiorentina maçında da iki asist birden yaptı ve hazırlık döneminin en çok konuşulan ismi oldu. Hem atan hem de attıran Seferovic'in resmi maç performansı ise sınıfta kaldı.
8 DENEMEDE GOLÜ BULAMADI
Ligin ilk üç haftasında en çok hücum girişiminde bulunan ve bu girişimlerden en çok şut çıkaran takım olan Galatasaray'da Seferovic ise etkisiz kaldı. Ceza sahasında 8 kez gol girişiminde bulunan İsviçreli santrfor bunlarda fileleri bulmayı başaramadı. Üç net gol pozisyonu harcayan tecrübeli golcünün performansının haftadan haftaya düştü.
TEK SANTRFOR OLARAK VERİMSİZ Mİ?
Benfica'daki en verimli dönemini en uçta çift forvetli dizilimde geçiren Seferovic, Okan Buruk'un tek santrforlu rolüne adapte olamadı. Dört haftada Galatasaray adına sahanın en ucunda görev yapan Seferovic, arkasında oynayan Emre Akbaba ve Dries Mertens'in dışında kenarlardaki Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'yla da bağlantı kuramadı; yalnız kaldı.
AKLI TRANSFERDE Mİ KALDI?
Seferovic'in performansının Mauro Icardi haberlerinin artması sonrasında giderek düşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın Mertens'ten sonra bu bölgeye bir ekleme daha yapmak için girişimlerde bulunması "Aklı transferde mi kaldı?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Sezonun ilk haftalarında oyundan çıktıktan sonra da hırslı görüntü veren İsviçreli golcü, Trabzonspor deplasmanındaki performansıyla yoğun eleştiri topladı.
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