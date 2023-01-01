Galatasaray'da hedef Rashica

Galatasaray ayrıca kiralık olarak gönderdiği futbolcularından da önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Mustafa Muhammed veya Morutan'ın satılması durumunda, elde edilecek bedelin bir kısmının Rashica'nın bonservisinin alınması için kullanılacağı gelen haberler arasında.