Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da İlkay Gündoğan ilk golünü derbide attı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da İlkay Gündoğan ilk golünü derbide attı!

        Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 22:07 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkay ilk golünü derbide attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü İlkay Gündoğan’dan geldi. Müsabakanın 55. dakikada baskı sonucu kazanılan topu ceza sahası içinde alan İlkay, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

        Bu sezon sarı-kırmızılılara transfer olan 34 yaşındaki futbolcu böylece ilk gol sevincini yaşadı.

        Karşılaşmaya 11’de başlayan İlkay Gündoğan, 77. dakikada yerini Gabriel Sara’ya bıraktı.

        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?