Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Atletico Madrid maçının 11’ine göre Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı.

Buruk; Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane’nin yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara’ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, sakatlığı devam eden Arda Ünyay da kadroda bulunuyor. Yeni transfer Noa Lang da kadroda yer almadı.

JAKOBS 7 MAÇ SONRA 11'DE Galatasaray’da Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Fatih Karagümrük müsabakasıyla 11’e döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmandaki mücadelede 11’de görev alan Jakobs, daha sonraki 6 maçta Afrika Uluslar Kupası’nda olmasından dolayı oynamazken, geçtiğimiz çarşamba günkü Atletico Madrid karşılaşmasında ise sonradan oyuna dahil oldu.