        Galatasaray'da Jakobs 7 maç sonra 11'de - Galatasaray Haberleri

        Jakobs 7 maç sonra 11'de

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Atletico Madrid maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısına 3 değişiklikle çıktı. Jakobs 7 maç sonra ilk 11'e döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 20:34 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:34
        Jakobs 7 maç sonra 11'de
        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Atletico Madrid maçının 11’ine göre Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı.

        Buruk; Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane’nin yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara’ya görev verdi.

        Sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, sakatlığı devam eden Arda Ünyay da kadroda bulunuyor. Yeni transfer Noa Lang da kadroda yer almadı.

        JAKOBS 7 MAÇ SONRA 11'DE

        Galatasaray’da Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Fatih Karagümrük müsabakasıyla 11’e döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmandaki mücadelede 11’de görev alan Jakobs, daha sonraki 6 maçta Afrika Uluslar Kupası’nda olmasından dolayı oynamazken, geçtiğimiz çarşamba günkü Atletico Madrid karşılaşmasında ise sonradan oyuna dahil oldu.

        SANE YEDEK KULÜBESİNDE

        Sarı-kırmızılılarda Alman futbolcu Leroy Sane yedek kulübesinde bekledi. Süper Lig’de son olarak 8. haftada RAMS Park’ta oynanan Beşiktaş derbisinde yedeklerde yer alan Sane, daha sonraki 10 müsabakada 11’de başladı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 17 maçta 11’de görev aldı.

