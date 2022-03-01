Galatasaray'da maaş dopingi!

Süper Lig’de uzun bir aranın ardından 2’de 2 yaparak moral depolayan Galatasaray, kritik bir dönemece hazırlanıyor. 12 günde 4 önemli maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, ortalama 3 güne 1 maç sığdıracak.

12 GÜNDE KRİTİK MAÇLAR

Önce lig ikincisi Konya deplasmanına konuk olacak Cimbom, ardından İspanya’da Barcelona’yla Nou Camp’ta karşı karşıya gelecek. Dönüşte evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak Aslan, son 16 turunun ikinci ayağında bu kez evinde Barcelona’nın rakibi olacak. Toplam 12 günlük sürecin sonunca camiada pek çok şey netlik kazanacak.

ZORLU VİRAJLAR ÖNCESİ MAAŞLAR YATTI

Özellikle saha sonuçlarının kötü gitmesiyle yoğun baskı altında olan yönetim, ay sonunda kongrenin huzuruna çıkacak. Dominic Torrent’i göreve getirdikten sonra belki de en önemli sınavını bu 12 günde verecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim de takımı motive etmek için kolları sıvadı. Sezon başladıktan sonra oyuncuların maaşlarını ödemekte güçlük çeken başkan Burak Elmas ve yönetimi, maaşlar konusunda takımı rahatlattı. Futbolculara aralık ayına kadar olan paraları ödeyen yönetimin, takımın yalnızca sahaya odaklanıp zorlu virajı dönmesi için ocak ve şubat maaşlarını da yatıracağı ifade edildi.