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Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında boy gösteren 32 yaşındaki forvet, sezonu 6 gol ve 3 asistle tamamlamıştı. Tam 116 kez Japonya Milli Takımı formasını giyen Okazaki, bu sınavlarda 50 kez rakip ağları salladı. 1.74 boyundaki golcü, hızıyla tanınıyor. Almanya'da iyi bir dönem geçiren Okazaki, İngiltere'de beklentileri bir türlü karşılayamadı. Ocak ayında Galatasaray'a gelemezse sezon sonunda bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Böylece kadro da derinlik kazanmış olacak.