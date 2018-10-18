Devre arasında iki golcü birden transfer etmeyi planlayan G.Saray'da, Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor.
Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le sözleşme uzatmadan önce yaptığı konuşmada "Hocam bütçemizi zorlayıp istediğin golcüyü alacağız" dedi.
Bu sözlerle yüzü gülen başarılı teknik adam ise aklındaki ilk ismin Mario Balotelli olduğunu ifade etti.
Nice'de forma giyen ve sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için ara transferde düğmeye basılması bekleniyor. (Fotomaç)
OKAZAKİ'DE GELİŞMELER YAŞANIYOR
Leicester City'nin Japon golcüsü Shinji Okazaki, Nagatomo'nun yanına gidecek. Bu gelişme Japon haber sitesi "gekisaka.jp" tarafından okuyucularına duyuruldu.
Leicester City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Okazaki'nin Galatasaray'a transferi için görüşmelerin sürdüğü duyuruldu. Haberde Leicester City'nin ocakta Okazaki'yi serbest bırakmak için 2 milyon euro istediği belirtildi. G.Saray'ın ise bu oyuncuyu bedelsiz almak için görüşmeler yaptığı yazıldı.
Eğer ara transfer döneminde imzalar atılmazsa Galatasaray'ın sezon sonuna kadar da bekleyebileceği vurgulandı.
Görüşmelere Sarı-Kırmızılı ekibin Japon sol beki Nagatomo'nun aracılık ettiği de kaydedildi. Nagatomo ve Okazaki, milli takımdan da yakın arkadaş. 2015'te Mainz'dan 11 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, bu sezon gözden düştü.
4 Premier Lig mücadelesinde sadece 25 dakika şans buldu. Gol atamadı, asist de yapamadı. Kulübeye hapsoldu.
Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında boy gösteren 32 yaşındaki forvet, sezonu 6 gol ve 3 asistle tamamlamıştı. Tam 116 kez Japonya Milli Takımı formasını giyen Okazaki, bu sınavlarda 50 kez rakip ağları salladı. 1.74 boyundaki golcü, hızıyla tanınıyor. Almanya'da iyi bir dönem geçiren Okazaki, İngiltere'de beklentileri bir türlü karşılayamadı. Ocak ayında Galatasaray'a gelemezse sezon sonunda bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Böylece kadro da derinlik kazanmış olacak.
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