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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında attığı gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:34 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:34
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        Icardi gol sayısını 17'ye çıkardı
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        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk olurken, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi 2 gol attı. Mücadelenin 48. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

        Maçın 83. dakikasında Arjantinli futbolcu, sağ kanattan Hakim Ziyech’in ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3’e getirdi. Icardi ayrıca 81. dakikada penaltı kaçırdı.

        31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 17'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 golü olan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 23 golü bulunuyor.

        Maça 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.

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