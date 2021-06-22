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Galatasaray’ın yeni Başkanı Burak Elmas’ın seçim zaferi, dün akşam Galatasaray Cemiyeti’nde gerçekleşen organizasyonla kutlandı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; davete efsane Başkan Faruk Süren başta olmak üzere camianın birçok önde gelen ismi de katıldı. Genç Başkan Burak Elmas’a başarı dilekleri iletildi. Cumartesi günü yapılan seçimin ardından göreve getirilen Burak Elmas ve ekibi bugün 11.00’de TT Stadı’nda mazbatalarını alacak.Saat 17:00’de ise devir-teslim töreni gerçekleştirilecek ve yeni yönetim fiilen kulübün başına geçecek.

TERİM’LE İMZA YARIN

Göreve gelir gelmez söylediği gibi Fatih Terim’le yola devam edeceklerini açıklayan Başkan Burak Elmas, dün İmparator’un Florya’da olmasını sağladı. Mazbatasını aldıktan sonra ise yeni Başkan’ın ilk icraatı, teknik direktör Fatih Terim’le yeni sözleşme imzalaması olacak. İmzaların ise yarın atılması bekleniyor.