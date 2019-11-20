Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında gidecek isimleri belirledi. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar beklenen performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılarda sağ bek Mariano ve sol bek Nagatomo'nun menajerleri İstanbul'a davet edilirken kendilerine "Kulüp bulun" talimatı verilecek. Aslan'da bekleneni veremeyen diğer isimlerden Jimmy Durmaz'ın da gönderilecekler arasına girdiği, büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'la da yolların ayrılacağı konuşuluyor.