Galatasaray’da Fernando Muslera’nın sakatlığı sebebiyle kaleye geçen İsmail Çipe, performansıyla geçerli not alamadı. Mart’tan önce dönmesi zor görünen Muslera’nın yokluğunda kaleyi sağlama almak isteyen Cimbom, sezon başında kiralık olarak Giresun’a gönderdiği Okan Kocuk’u geri çağırma kararı aldı. Okan’ın sözleşmesinde geri çağırma maddesi bulunmamasına rağmen daha önce Galatasaray’a yardımcı oluruz şeklinde açıklama yapan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Sarı-Kırmızılı yönetimden gelen talebi olumlu karşıladı.

İLK MAÇI GİRESUNSPOR’A KARŞI

Süper Ligin devre arasına verilecek iki haftalık aranın ardından ikinci yarının ilk maçında Giresunspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da Okan Kocuk, ilk maçını eski takımına karşı oynayacak.

KALE MALİYETSİZ HALLEDİLDİ

Devre arasında takıma takviye yapmak için bütçe ayıran Başkan Burak Elmas ve yönetimi, böylelikle kaleci sorununu para harcamadan çözdü. Böylelikle Okan, yarım sezonun ardından yuvasına dönmüş oldu.