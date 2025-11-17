Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığı belli oldu!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı. HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik, Osimhen'in son durumunu aktardı
Giriş: 17.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:51
Nijerya Milli Takımı'nın Demokrotik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlanan Victor Osimhen'de ödem bulunuyor. Yıldız futbolcunun durumu ödemin dağılmasından sonra netlik kazanacak.
Nijeryalı oyuncuda Hamstring (arka adele) sakatlığı şüphesi var. Osimhen, Çarşamba günü Türkiye’ye gelecek ve durumu MR çekimi sonrası netleşecek.
