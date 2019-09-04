Transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray'da en flaş isim ise Radamel Falcao oldu. Sarı-kırmızılılar, 2 ay peşinden koştuğu Kolombiyalı yıldızı, 1 Eylül'de İstanbul'a getirirken resmi imzayı da attırdı.

İDMANA 40 BİN KİŞİ GELMİŞTİ

Bugün saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Falcao'ya görkemli bir imza töreni düzenleyecek olan Galatasaray yönetimi, bu organizasyonu biletli yapacak. 23. şampiyonluğa ithafen bilet fiyatlarının 23 TL olacağı geceye 40 bini aşkın taraftarın katılması ve kasaya 1 milyon TL civarında bir para girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açtığı idmanı yine biletli yapmış, 41 bine yakın taraftar Seyrantepe'deki yerini almıştı.

GSSTORE TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Müthiş gecede bilet gelirinin yanı sıra yönetimin en büyük beklentisi GSStore'da gerçekleşmesi beklenen ürün satışı... Yoğunluk için tüm önlemlerini alan mağazalarda 15-20 bin civarında Falcao forması satmayı hedefleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız oyuncu için özel yapılan tişörtlerin de kapış kapış gideceğini düşünüyor. Bu kalemden de 5-6 milyon TL beklenirken Falcao daha topa dokunmadan sarı-kırmızılılara önemli bir gelir kazandırmış olacak.

KOMBİNE VE LOCALARA HÜCUM

Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'nun ardından kombine ve localara da hücum etti. Türk Telekom Stadı'nda çok az bir locanın boş kaldığı belirtilirken bunların bu hafta içinde satılması bekleniyor. Kombinelerde ise 40 bin rakamının aşılacağı kaydedildi.

İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Radamel Falcao ve yeni transferler için düzenleyeceği imza töreni için Türk Telekom Stadı'nın kapıları saat 19.05'te açılacak. 20.00'de yapılacak imza töreni ise 20.00'de gerçekleşecek. Biletlerin 23 TL olacağı törene GSStore'dan 250 TL'lik alışveriş yapanlar ücretsiz katılacak. Passolig'i olanların kartlarıyla giriş yapacağı gecede, olmayanlar ise stat gişelerinden kağıt bilet alabilecek. Tören, GSTV'den de canlı yayınlanacak.