Ligde pazar günü BB Erzurumspor’la kritik bir deplasman maçına çıkacak olan Galatasaray’da sağ bek sıkıntısı yaşanıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano’nun BB Erzurum önünde oynayamayacak olmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Martin Linnes’in henüz sakatlığının sürüyor olması teknik heyetin canını sıktı. Sırtındaki ağrıları geçmeyen Norveçli oyuncunun da olmaması Erzurum deplasmanında Cimbom’u sağ beksiz bıraktı.

Bu bölgeye alternatif düşünen Terim’in ise aklında 2 seçenek bulunuyor. Galatasaray’daki geçmiş dönemlerinde bazı maçlarda sağ bek oynayan Semih Kaya’nın Erzurum önünde ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Terim’in bir diğer alternatifi ise sağ ayaklı olan sol bek Yuto Nagatomo’yu sağ bekte kullanmak… Japon oyuncudan boşalan sol bekte ise kupada iyi performans gösteren Emre Taşdemir forma giyebilir.