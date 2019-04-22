Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Lider M.Başakşehir’in puan kaybetmesiyle yeniden şampiyonluk yolunda ipleri eline geçiren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bugün Florya’da oyuncularıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde de aynı konuma sahip olan ancak Kadıköy’den eli boş dönen Sarı-Kırmızılılar, bu sefer ellerine gelen şansı çok iyi değerlendirmek istiyor. Ligde kalan 5 maçın tamamını kazanmaları halinde şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini bilen futbolcular da hedefe kilitlendi. Öğrencilerine artık hata yapma lükslerinin kalmadığı ifade eden Fatih Terim’in, “Şampiyonluklar kolay elde edilmiyor. Kalan 5 maçta gerekeni yapacağınızdan eminim. Tüm maçlarımızı kazanıp, şampiyon biz olacağız” sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

FUTBOLCULAR ÇOK HIRSLI

Başakşehir’le aralarındaki puan farkını 3’e indiren Sarı-Kırmızılı futbolcuların, bugünkü idmanda oldukça hırslı oldukları gözlendi. Fenerbahçe derbisinde yapılan hakem hatalarının ardından umutları kaybolan futbolcuların, şampiyonluk iddialarının artmasıyla oldukça istekli bir görüntü çizdikleri kaydedildi.