UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’yla deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray, dün Portekize gitti. TT Stadı’nda 2-1 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, turu geçmek için savaşacak…

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre işlerinin çok zor olduğunu bilen futbolculara moral depolamak için ise kaptanlar devreye girdi. Galatasaray forması altında 8. sezonunu geçiren Fernando Muslera ve Selçuk İnan, takım arkadaşlarına Schalke 04 maçını anlatıyor.

2012-13 sezonunda karşılaştıkları Alman ekibiyle içerde 1-1 berabere kalıp, deplasmanda 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadıklarını takım arkadaşlarına anlatan ikili, Benfica karşısında da unutulmaz bir maça imza atabileceklerini aktarıyor.

Türk Telekom Stadı’nda oynadıklar Benfica maçında sahaya konan performansın kendilerine yakışmadığını belirten kaptanların, “İşimiz zor ama imkansız değil. Benzer durumda Schalke’yi deplasmanda yenerek elemiştik. Yine yapabiliriz. Yeter ki inancımızı kaybetmeyelim. Biz iyi bir takımız ve herkes elinden gelen mücadeleyi verirse, Benfica’nın bizi yendiği gibi biz de onları orada yenebiliriz” şeklindeki konuşmalarla takım arkadaşlarına moral verdiği kaydedildi.