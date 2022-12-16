Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde olan Moussa Dembele için rakamlar ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılılardaki son dakika gelişmeleri

ABONE OL
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Dünya Kupası arasının ardından yeniden Süper Lig'e odaklanacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Sarı-kırmızılılarda ocak ayındaki transfer dönemi için de hareketlilik sürüyor.

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Sezon başında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren saır-kırmızılılar, devre arasında da önemli isimlerin peşinde. 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan isimler nedeniyle forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların ilk hedefi de Moussa Dembele...
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Sarı-kırmızılıların peşinde olduğu yıldız ismin Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Konuyla ilgili olarak Fransız gazeteci Ignazio Genuardi flaş bir iddia ortaya attı.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Habere göre Dembele'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtilirken, Fransız ekibinin 8-10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek istediği bildirildi.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    MAAŞ 3.5 MİLYON EURO + BONUSLAR

    Ayrıca oyuncunun bonuslar hariç 3.5 milyon Euro net maaş ve bonuslar talep ettiği vurgulandı.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Dembele için Galatasaray'ın yanı sıra West Ham, Manchester United ve Chelsea'den sonra son olarak Aston Villa'nın da devrede olduğu belirtiliyor.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

    Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Olimpik Lyon'a imza attı. 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

    2023 yılında sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Dembele için istenen rakam...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.