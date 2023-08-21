Galatasaray'dan Thomas Partey atağı!
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. 6-8 numarada oynayabilen bir orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Thomas Partey ilgisini İngiliz basını haberleştirdi!
İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Thomas Partey için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
The Mirror'da yer alan habere göre Galatasaray, Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Mikel Arteta'nın oyuncuyu kadroda tutmak istediğine yönelik açıklama yapmasına rağmen Arsenal'in de transfere yeşil ışık yaktığı belirtilen haberde, kısa süre içerisinde transferde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
Haberde oyuncu ile Juventus'un da ilgilendiği belirtilirken, görüşme halinde olunan tek kulübün ise Galatasaray olduğu aktarıldı.
2020/21 sezonunun başında Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer olan 30 yaşındaki Ganalı futbolcu, Londra ekibinin forması ile çıktığı 101 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.