Sivasspor'u 2-1 yenerek 2022'yi lider kapatan Galatasaray'da Sportif A. Ş. Başkan vekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalar yaptı. Timur'un sözlerinin satır başları şöyle:

"İlk defa bir futbol kulübü galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz."

"YAYINCI KURULUŞTAN GÖRÜNTÜ İSTEDİK"

"Biz tarafsız ve objektif hakemlerin yorumlarının GS TV'de yayınlanacağı bir program hazırlayacağımızı söylemiştik, yayıncı kuruluş ile görüşüyoruz. Görüşmeler uzun sürüyor ama anlaşacağımızı düşünüyoruz. Uluslararası bir hakem ile görüştük, ulusal bir hakemimiz ile GS TV'de yorum yapmalarını planlıyoruz."

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN!"

"Biz de federasyona dün Mecnun Başkan'ın yaptığı gibi çağrıda bulunuyoruz. Dünkü ve tüm VAR kayıtları açığa çıkarılsın ve dünkü pozisyon hakkında bir açıklama yapılsın. Federasyon'dan Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar için açıklama bekliyoruz"

"HER ŞEY ŞEFFAF OLSUN Kİ İNSANİ HATALARIN ARDINDA BİR ŞEYLER ARAMAYALIM"

"Her şey şeffaf olsun ki her şey açığa çıksın. Her şey şeffaf olsun ki, insani hataların ardında bir şeyler aramayalım. Mecnun Başkan, dün canı yanmış olma ihtimaline rağmen bir şey söylemedi. Çünkü federasyon bu durumu yasakladı. Eğer lehimizde bir hata olduysa biz de açıklansın istiyoruz. Nelsson'un lehine bir penaltı durumu var, onun da açıklanmasını istiyoruz."

"O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor."

"Bana bir konuşmada Fenerbahçe'nin pozisyonu soruldu, 'Bence penaltı' dedim. Rakibinin hakkını arayan başka kimse var mı bilmiyorum. Her birimiz objektif olamayız ancak insanın elinden geleni yapması, kötü şekilde nitelendirilmemeli. Mademki bizim adalet arayışımız sorgulanıyor, biz en azından çaba gösteriyoruz. Yolana çıkana yavaş diyorsunuz ancak siz yola çıkmamışsınız. Biz, herkesi buraya davet ediyoruz."

"ÖNCEDEN FARKLI DÜŞÜNENLER ŞİMDİ AYNI NOKTADA"

"Biz, şampiyonluk yürüyüşü konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu, her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösteriyoruz. Önceki basın toplantısında durumun adalete zarar verdiğini söyledik. Önceden bizden farklı düşünenler, şimdi bizimle aynı noktaya geldiler."

"İyisiyle kötüsüyle lig devam ediyor. Puanlar çok yakın. Böyle rekabetçi bir ligde, çıkıp her pozisyon için adalet istiyoruz. Şu an kararlarla alakalı bir şey söyleyemiyoruz çünkü bu yasak. Bu da olmamalı, herkes fikrini özgürce söyleyebilmeli. Biz federasyonla, ligimizin 6 büyük ligden biri olması gerektiğini konuştuk. Bu seviyeye ulaşmalıyız."

"İnsanlar ne kadar samimi arayışımızı manipüle etmeye çalışırsa çalışsın, bu yolda devam edeceğiz. Galatasaraylılık, Türk sporunu düşünerek hareket etmeyi gerektirir. Yayın hakkı alındığında, pozisyonları profesyonel kişilere yorumlatacağız. O zaman bizim niyetimiz daha iyi anlaşılacak. Çok önemli bir uluslararası ismi tercih ettik. Kimse o ismi tartışamayacak."

"Başkası için de bir şeyleri düşünelim. Ben 40 yaşındayım, idealist düşünmekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü Galatasaraylılık da böyle bir şey. Bu konuda elimizden geleni yapacağız, herkes görecek"

YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

"Tarihte ilk oldu, yayıncı kuruluş normal programı açarken hakem hatalarına direkt olarak değindi. Normalde böyle olmuyor. Açılışı böyle açmak bariz bir hata ki Beşiktaş maçındaki 10 kişi kalma durumu daha da bariz bir durum. O maçtaki olay Galatasaray maçında olsa biz yine aynı şekilde konuşurduk. Yayıncı kuruluşun programının öyle açılması konusunda, yayıncı kuruluştan bir açıklama bekliyoruz."

"DÖRT GÜN ÖNCE BENZER BİR DURUM YAŞANDI"

"En önemli şey yayıncı kuruluşun adil olması, biz burada herhangi bir adalet göremiyoruz. 49. dakikada yaşanan bir pozisyonu, çok büyüterek konuşmayı yanlış buluyorum. 4 gün önce de benzer bir durum yaşandı. Ayrıca herkesin de şu soruyu sormasını tavsiye ediyorum, acaba başka bir şey mi başlatılacak? Bunun da takipçisi olacağız."

"NELSSON'UN PENALTISI VERİLSE BELKİ BU NOKTAYA GELMEYECEK"

"Nelsson'un penaltısı verilse belki durum o noktaya gelmeyecek ya da maç 2-0'ken bir golün sayılıp sayılmaması çok tartışılmayacak. İkisi de bariz hata. Tabii ki biri insanların anlamakta zorlandığı bir durum. Ancak penaltı da çok net bir konu. Aleyhimizde bu kadar kıyametin kopmasını anlamıyoruz. Federasyona çağrımız şu, tüm VAR konuşmaları açıklansın ve hepsi konuşulsun. Biz, hala aleyhine en fazla hata yapılan takımız. Dünkü golün neden verilmediğinin açıklamasının yapılmasını biz de istiyoruz.

"LİGİ BİTİRTMEYİZ" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

"Kimseyi tehdit etmeyiz, öyle bir kültüre sahip değiliz. O gün Alanyaspor maçından sonra da durumu anlattık. Kırmızı kart görmüştük ki bu durum bir gol iptalinden daha büyük bir durum."

"Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman en keyifli derbilerdir. İnşallah yine öyle bir maç olacağını umuyorum. Büyük maçlardan sonra birbirine hınçla bakan rakip taraftarı görmüyorum. Önceki toplantıda da söylemiştim, benim futbol konuşmaktan en keyif aldığım insanlar Fenerbahçeli arkadaşlarımdır"

"Dikkat çekmek istediğim şu, bazı olayların üst üste gelmesi ve bu olayların bir takım lehine oluyormuş gibi konuşulması bizim problemimiz. Tamamen insani, adil hata statüsünde de olabilir. Bunların hepsi olasılık, biz de bunu söylüyoruz."

"Sağ olsun Sivasspor yönetimi bizi karşıladılar, çok iyi ağırladılar. Zemin konusu da gündeme geldi. Bir hastalık olmuş son 10 günde. Kendileri de söylediler, 'Yıllardır oynadığımız en kötü zemin oldu' dediler. Bu denli olduğunu bilsek, başvuruda bulunabilirdik."

NELER OLMUŞTU?

Ligin 16. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşırken mücadelede 1-0'lık skorla sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle devam ederken Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayılmıştı. Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in bu kararları gündeme otururken Sivasspor ve Fenerbahçe cephesinden tepki gelmişti.

Sivasspor, maçın 1-1'e geldiği golün ardından yaptığı paylaşımda "Bu da mı gol değil" ifadelerini kullanırken başkan Mecnun Otyakmaz da mücadelenin ardından sert açıklamalar yapmıştı. Hakem yönetimine tepki gösteren Otyakmaz, maçın açıklamasının TFF'nin üst kademesinden isteyeceklerini duyurmuştu.

"KARA GECE"

Fenerbahçe de, Galatasaray'ın 2020 yılındaki sosyal medya paylaşımına göndermede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabındaki mesajında, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020'deki "Futbolda kapkara gece!" paylaşımını alıntılayarak, "23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verdi.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2022

23 EKİM VE 12 KASIM'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray, 23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur, "Ligi bitirtmeyeceğiz" açıklaması yapmıştı.

12 Kasım 2022 tarihinde ise Fenerbahçe, Joao Pedro'nun kırmızı kart gördüğü maçta Giresunspor'a 2-1 yenilmişti. Aynı tarihte Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek "Aradan sonra şov devam edecek" demişti.