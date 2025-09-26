Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Torreira sakatlandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Torreira sakatlandı!

        Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Alanyaspor maçında ilk yarının son anlarında sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılılarda, Torreira yerine Mario Lemina oyuna girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 21:32 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da sakatlık!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

        Galatasaray'da Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşadı. Torreira, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

        Sarı-kırmızılılarda Torreira yerine Mario Lemina oyuna girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?