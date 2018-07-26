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Gazetecilerin eski kulübü Galatasaray’a dönme ihtimalini sorması üzerine Bruma, “Bu benimle ilgili bir mesele değil. Elbette Galatasaray büyük bir kulüp ve beni istemesi gurur verici. Her zaman kalbimde olan bir kulüp. Bu konuda bir şey diyemem” yorumunda bulundu.