SELÇUK İNAN PİYANGOSU
Transfer için kaynak arayan Galatasaray'a güzel haber... Suudi trilyoner Turki Al al-Sheikh tarafından alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, transfer piyasasının tozunu attırıyor ve hedeflerinde şimdi de Galatasaraylı bir futbolcu var.
Fenerbahçe'nin de bir dönem istediği Rodriguinho'yu alan ve 6'sı Brezilyalı toplam 15 yeni oyuncuya imza attıran Pyramids FC'nin son gözdesinin Selçuk İnan olduğu iddia edildi. Transfere şimdiye dek 35 milyon euro harcayan Mısır ekibinin Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.
Selçuk'un gitmesi halinde Galatasaray maliyetinde de kurtulmuş olacak. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'dan 2,95 milyon Euro alıyor. Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Mısır ekibinin menajeri Ahmed Hassan'ın Türkiye Ligi'nden daha başka oyuncuları da istediği belirtildi. (Fotomaç)
EMRE AKBABA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Fatih hocanın takımda en çok görmek istediği yerli futbolcu Emre Akbaba, transferi için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Ancak Galatasaray, 5 milyon Euro’luk bonservis talebi karşısında büyük sıkıntı yaşıyor.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak, böyle bir parayı vermelerinin söz konusu olmadığını belirterek, indirim beklediklerini söyledi. Alanya cephesi ise takasta önerilen isimleri geri çevirdi. Taraflar arasında bonservis pazarlıkları sürüyor. (Fanatik)
GOMİS'TE KRİZ
Galatasaray’da Bafetimbi Gomis krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Ücretine zam talebi kabul edilmediği için kampta mutsuz görünen Fransız forvetin Sakarya’ya getirilmemesi kafaları karıştırdı. Futbolcunun ağırlarını sebep göstererek kafileye katılmadığı öğrenildi.
İki gündür kulüp resmi sitesinden paylaşılan antrenman fotoğraflarında yer verilmeyen tecrübeli oyuncuyla ilgili sorunun tırmanarak devam ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun menajeri Mendy’ye geçtiğimiz günlerde rest çekerek çıkarılan transfer haberlerinden rahatsızlığını dile getirmişti. Galatasaray ile Gomis arasındaki ipler Fransız futbolcu cephesinde geri adım olmazsa kopabilir. (Milliyet)
DOLBERG SÜRPRİZİ
Henry Onyekuru’yu geçirdiği sakatlıklar yüzünden oldukça uygun bir rakama kiralamayı başaran G.Saray’ın bir başka sürpriz ismin daha peşinde koştuğu ortaya çıktı: Kasper Dolberg. Geçen sezon Ajax formasıyla beklentileri karşılayamayan ve sakatlık yüzünden fazla forma giyemeyen Danimarkalı forvet oyuncusu Kasper Dolberg için kiralama teklifi yapıldığı bile iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi’nde 23 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki forvet, sezonu 6 golle tamamladı. Ajax altyapısından yetişen Dolberg’in 2021’e kadar mukavelesi bulunuyor. (Akşam)
BRUMA'DAN DÖNÜŞ SİNYALİ
Bundesliga temsilcisi Red Bull Leipzig’de forma giyen Bruma ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Alman basınına konuşan Portekizli futbolcu, geleceği ile ilgili önemli ifadeler kullandı.
Gazetecilerin eski kulübü Galatasaray’a dönme ihtimalini sorması üzerine Bruma, “Bu benimle ilgili bir mesele değil. Elbette Galatasaray büyük bir kulüp ve beni istemesi gurur verici. Her zaman kalbimde olan bir kulüp. Bu konuda bir şey diyemem” yorumunda bulundu.
Leipzig’le 2022’ye kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu, Almanya’ya gittiğinden beri düzenli olarak oynama fırsatını pek bulamıyor. G.Saray, Onyekuru’dan sonra onu da kiralarsa Sarı-Kırmızılı takım tam bir “Kanat oyuncusu cenneti” olacak. (Akşam)
SİLVA SESLERİ
Rakipleri gibi transferde ağır ilerleyen Galatasaray'da heyecan yaratan bir gelişme yaşandı... Sarı- Kırmızılılar, Milan ve Portekiz Milli Takımı'nın genç forveti Andre Silva'yı gündemine aldı. Transfer için resmi girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi, Milan kulübüne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
UEFA anlaşması gereği maaş bütçesinde küçülmeye gidecek olan İtalyan devi, geçen sezon başında 38 milyon Euro'ya aldığı Silva'yı gözden çıkarmış durumda. Milan, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.
Yöneticiler 22 yaşındaki forveti ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor... Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim de Andre Silva ile telefonda görüştü ve Galatasaray'a gelmesini istedi.
Porto forması altında adını duyuran Andre Silva, geçen sezon Milan'da beklentilerin çok altında kaldı. Portekiz formasıyla 26 maçta 12 gole imzasını atan genç yıldız, çok önemli bir potansiyele sahip. (Takvim)
HÖWEDES'TE KİRALAMA TEKLİFİ
Galatasaray 30 yaşındaki Alman savunmacı Benedikt Höwedes için Schalke'ye bir yıllık kiralama teklifi yaptı. Ancak Alman basınına da yansıyan haberlere göre Schalke, Höwedes'i bonservisiyle vermek istiyor. Yıldız futbolcuyla Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği fakat Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörüyle transferde bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)
ALİSSON'UN YERİNE MUSLERA!
İtalyan devi Roma, kaleci arıyor... Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker’i 65 milyon Euro’yu bulan rekor bir bedelle Liverpool’a satan Serie A temsilcisi, aynı kalitede bir eldiveni kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda çok sayıda aday mevcut. Çizme basınında yer alan iddialara göre adaylardan biri de, Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera.
Dünya Kupası’nda Uruguay formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muslera için, iddiaya göre 20 milyon Euro’luk bir teklif yapılması düşünülüyor. Galatasaray Yönetimi’nin de böylesi bir teklif gelmesi halinde, bunu geri çevirmesinin çok zor olacağı belirtiliyor. (Fanatik)
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