Galatasaray'da yeni sezon kombine fiyatları açıklandı!
Galatasaray, 2025-2026 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı.
Galatasaray yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "2025-2026 Futbol Sezonu kombine genel satışı, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te öncelikli olarak GSPara kartlılara, 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.00’te Galatasaray logolu passolig kartlılara sadece Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
İşte kombine fiyatları: