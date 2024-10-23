Galatasaray'da zemin gelişmesi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray bu akşam Elfsborg'u konuk edecek. 17.30'da başlayacak mücadele öncesinde stat zeminine dair soru işaretleri de vardı.

Ağustos ayında zeminde oluşan hastalık kısa sürede sahanın geneline yayılmış ve Galatasaray'ın stat zemini bozulmuştu.