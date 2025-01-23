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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde!

        Galatasaray Daikin, 2025 CEV Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Olympiakos'u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:58 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:58
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        G.Saray, CEV Kupası'nda yarı finalde!
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        Galatasaray Daikin, 2025 CEV Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos’u konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada 25-13, 20-25, 22-25, 25-9 ve 15-8’lik setler sonunda rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılar, CEV Challenge Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Galatasaray Daikin yarı finalde İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımıyla karşılaşacak.

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