Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisinin adayı tahliyesi konusunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin kulüp lehine verdiği kararının Yargıtay tarafından onandığını açıkladı.

"Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."