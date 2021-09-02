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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a şartlı Oğulcan Çağlayan ödemesi
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Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a şartlı Oğulcan ödemesi

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle Çaykur Rizespor'a şartlı ödeme yaptı. Karadeniz ekibine dekontla birlikte bir de ihtarname çeken sarı-kırmızılılar bu ödemeyi geri alma hakkını da gizli tuttu ve Yargıtay kararını beklemeye başladı. Diğer yandan Galatasaray, Rizespor'a ödeme yapmasaydı Oğulcan'ın lisansı çıkmayacak ve 25 yaşındaki futbolcu dört ay daha forma giyemeyecekti

Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a şartlı Oğulcan Çağlayan ödemesi

Galatasaray yönetiminin geldiği günden beri çözmek için uğraştığı Oğulcan Çağlayan meselesi artık tamamen Yargıtay'a kaldı. UEFA'nın daha önce Galatasaray'a gönderdiği 100 bin Euro'yu Sarı-Kırmızılılar'a sormadan Ç.Rize'ye gönderen TFF, iki taraf arasındaki dava devam etmesine rağmen böyle bir karar almıştı.

Şimdi ise gruplara kalan Galatasaray'a gelecek olan 3.6 milyon Euro'dan kesinti yaparak Oğulcan Çağlayan için Ç.Rize'ye 1.1 milyon Euro göndereceğini Elmas yönetimine ileten TFF, 10 Eylül'de gelecek paranın ardından oyuncuya lisans çıkarabileceğini Sarı-Kırmızılılar'a belirtti.

"ŞİMDİDEN VERELİM LİSANS ÇIKSIN"

Transfer dönemi bittikten sonra paranın gelecek olması ve Oğulcan'a o zaman lisans verileceğini öğrenen yönetim, Milli futbolcunun ocak ayına kadar oynayamayacağını görünce Çaykur Rizespor'a geri almak üzere kalan 1.1 milyon Euro'yu ödedi. Aksi takdirde Milli sporcu 4 ay sahalardan uzak kalacak ve Galatasaray da 25 yaşındaki yetenekten ocak ayına kadar faydalanamayacaktı.

Alınan kararın ardından Cimbom, parayı şartlı olarak Çaykur Rizespor'un hesabına geçti. Banka dekontuyla birlikte Karadeniz ekibine bir de ihtar çekti. Yargıtay sonucuna göre iade alma hakkını saklı tutan Sarı-Kırmızılı yönetimin, bu parayı faiziyle birlikte geri almak için hakkını tüm hukuksal alanlarda arayacağı ifade edildi.

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