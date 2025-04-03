Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşımlar!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, ofsayt tartışmalarına neden oldu.

Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Galatasaray, maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullandı.

Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi! 😉



Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray 💪#FBvGS pic.twitter.com/y1fW7zQk73 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025

Ardından bir paylaşım daha yapan Galatasaray, "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ!" dedi.

HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! 🤫😉 #FBvGS pic.twitter.com/l3GbQlrvM1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025

MOURINHO PAYLAŞIMI

Galatasaray, resmi hesabından Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşım yaptı ve şu notu düştü: "Galatasaray delirtir"

Maçın ardından Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunmuş ve burnunu sıkmıştı.

"SOĞUK İÇİNİZ"

Galatasaray bu sezon "Florya'nın Suyu" ismiyle tanıttığı yeni projesinden de bir görsel paylaşarak, "Soğuk içiniz" ifadelerini kullandı.

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"SİZİN EVİNİZ BİZİM KURALLARIMIZ"

Galatasaray maçtan kareleri paylaştığı göndermesinde ise, "Sizin eviniz bizim kurallarımız" ifadesini kullandı.

İşte böyle, her sene böyle! 💛❤️ pic.twitter.com/CyJWGKlSbm — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025