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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşımlar! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşımlar!

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ardından Okan Buruk'u paylaşan Galatasaray, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" ifadelerini kullandı. İşte Galatasaray'ın paylaşımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 00:14 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:22
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        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

        Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, ofsayt tartışmalarına neden oldu.

        Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Galatasaray, maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullandı.

        Ardından bir paylaşım daha yapan Galatasaray, "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ!" dedi.

        MOURINHO PAYLAŞIMI

        Galatasaray, resmi hesabından Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşım yaptı ve şu notu düştü: "Galatasaray delirtir"

        Maçın ardından Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunmuş ve burnunu sıkmıştı.

        "SOĞUK İÇİNİZ"

        Galatasaray bu sezon "Florya'nın Suyu" ismiyle tanıttığı yeni projesinden de bir görsel paylaşarak, "Soğuk içiniz" ifadelerini kullandı.

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        "SİZİN EVİNİZ BİZİM KURALLARIMIZ"

        Galatasaray maçtan kareleri paylaştığı göndermesinde ise, "Sizin eviniz bizim kurallarımız" ifadesini kullandı.

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