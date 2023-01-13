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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Devre arasında üç takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar sol bek transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri

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DHA
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Spor Toto Süper Lig´de lider durumda bulunan Galatasaray´da yönetim, yapacağı 3 transfer ile ara transferi kapatmayı planlıyor.
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray´da transfer çalışmaları hızlandı. 
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Önceliği sol beke veren sarı-kırmızılılar, Sivasspor´dan Uğur Çiftçi ile her konuda anlaşmaya vardı. 
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sol bek ihtiyacını Uğur Çiftçi ile gideren Galatasaray yönetimi, şimdi gözünü stoper ve santrfor transferlerine çevirdi. 
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Beş büyük ligden geniş bir transfer listesi bulunduğu öğrenilen Galatasaray´da stoper ve santrfor transferlerinde tercih yabancı oyuncu olacak.
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    YÖNETİM, 2 İSİMLE YOLLARI AYIRMAYI PLANLIYOR

    Galatasaray´ın transfer etmeyi planladığı yabancı oyunculara yer açabilmek adına kadrodaki bazı yabancı isimlerle yollarını ayırması gündemde. 
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Bu anlamda sarı-kırmızılı ekip, Patrick Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolları ayırmak istiyor. 
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sezon başında İtalya´dan teklif alan ve reddeden Van Aanholt, devre arasında da ayrılmaya pek niyetli değil. 
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Van Aanholt´un 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
  • Galatasaray'dan transferde büyük atağa kalktı: Üç takviye birden! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Haris Seferovic´in ise ailesiyle İstanbul´da yaşamaktan çok mutlu olduğu ve bu yüzden ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

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