Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı- Kırmızılılar’ın son gözdesinin daha önce de ilgilendiği 10 numara Fabregas olduğu öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Cesc Fabregas'a sözleşme önerebilir.

2019 yazında sözleşmesi sona erecek olan İspanyol yıldızın adı Milan'la da anılıyor. Bu sezon Chelsea adına 3 lig karşılaşmasında görev alan Fabregas, toplam 48 dakika süre aldı.

Fabregas'ın henüz gol ya da asisti bulunmuyor.

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