Üst üste ikinci, toplamda ise yirmi ikinci olarak şampiyonluk yaşayan Galatasaray, lig zaferini Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen törenle kutluyor. Sarı-kırmızılılar 'Gala gecesi'nde Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu!
Ligin ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından, Galatasaray'ın açıklamalarına yönelik olarak "Ağlama" emojili paylaşım yapılmıştı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 15, 2019
Galatasaray bu emojinin bulunduğu bir tişörtü satışa çıkardı!
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