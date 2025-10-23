Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Galatasaray Kulübü, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda ağrı hisseden İlkay'ın yapılan MR tetkiklerinde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

3-4 HAFTA YOK!

Tecrübeli oyuncunun tedavisine başlanırken, 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.