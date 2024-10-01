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        Galatasaray'dan PFDK sevklerine tepki!

        Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevklerle ilgili açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Bu filmi daha önce gördük" ifadeleri kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:16
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        G.Saray'dan PFDK sevklerine tepki!
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        Galatasaray'da Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, kulübün resmi sosyal medya hesabından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerle ilgili açıklama yaptı.

        İşte yapılan açıklama:

        Biz sürekli itidal çağrıları yaparak sesimizi yükseltmedikçe, adalet değil ayrıcalık peşinde koşanların saklandıkları yerlerden yine ortaya çıktığını görüyoruz.

        Dün sosyal medya hesaplarında işlerine gelen pozisyonları paylaşırken, eş zamanlı olarak yöneticileri, “hakemleri baskı altına almayın” tadında açıklamalar yapıyordu. Bugün ise, sponsor kardeşlerin yöneticisinin basın toplantısında yaratmaya çalıştığı algıyı besleyecek şekilde kendi taraftarlarını konsolide etmek için akıllarına gelen her türlü yalan yanlış söylemlerin arkasına sığınmalarını şaşkınlıkla izledik.

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        Bu algı oyunlarının yeni oyuncuları, oyunlarının ilk sahnesinde tüm hünerlerini sergiliyorlar. Hocamız Okan Buruk ve oyuncumuz Michy Batshuayi’nin PFDK’ya sevkleri işte bu yeni ahlaksız planın ilk adımıdır. Derbi üzerinden 10 gün geçmiş olmasına rağmen, oyuncumuzun disipline sevk edilmesi ama aynı maçın sonunda rakip olmalarına rağmen birbirlerine sarılan iki oyuncuyu iten, emniyet müdürü ile itişen, kabadayı gibi saha ortasında dikilen, tribünlerimize galiz küfürler ettiği görüntülerde sabit olan Mert Hakan Yandaş isimli futbolcunun sevk edilmemesinin izahı yoktur.

        Bu rezilliklere rağmen utanmadan hala açıklama yapanlara soruyoruz:

        Bu sezon hiçbir dayanağı olmadan aleyhimize 4 penaltı verilirken, takımınızın aleyhine penaltı çalınmamasını ve bu çalınmayan penaltılardan birinin Kadıköy’deki derbide olmasını nasıl yorumluyorsunuz?

        Küçük bir çocuğu bile çıkarlarınıza alet edecek ortamı yaratırken, Fenerbahçe yöneticisinin üniversitesinde akademisyenlik görevindeki eski MHK Başkanı Lale Orta’yı ve onun yayıncı kuruluştaki Trio programında kulübünüzün lehine yaptığı operasyonları unuttunuz mu?

        Galatasaraylı olduğunu ima ettiğiniz hakem Cihan Aydın’ın, geçtiğimiz sezon Kadıköy’deki Kasımpaşa maçında yanlış bir VAR yönlendirmesiyle lehinize nasıl penaltı hediye ettiğini ve bu skandal karara hakem yorumcusu Hugh Dallas’ın tepkisi aklınızdan çıktı mı?

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        Mert Hakan Yandaş isimli futbolcunuzun, geçtiğimiz sezon bir maçın devre arasında hakem Kadir Sağlam’ın önünü keserek “Buradan çıkamazsın” tehdidini hatırlayabiliyor musunuz?

        Sahanızda 3-0’lık ezici bir Galatasaray üstünlüğünü camia olarak seyrederken, uyduruk bir penaltı ile maça ortak edilmeye çalışıldığınızı ne çabuk unuttunuz!

        Lehine verilen hissiyatımsı penaltılarla Avrupa’da dahi rekorlara doymayan ve bu sayede yarışta kalan takımınızın, sezona da benzer istatistiklerle başladığının farkında mısınız?

        Son olarak Acun Bey, hiçbir joker hakkı kullanmadan Fenerbahçe’ye karşı olan yapının da kim olduğunu açıklamaya VAR MISIN? En önemlisi de yarın çıkıp kendi oyuncunun terbiyesizliği hakkında konuşacak mısın?

        Son iki yılda verilen hakem kararlarının, tarafsız bir hakem heyeti tarafından incelenmesini, bu kararlardan kimin ne kadar fayda gördüğünün açıklanmasını talep ediyorduk. Aynı talebimizi ligin ilk 7 haftası dahil olmak üzere yineliyoruz.

        Mağlubiyetle de kenetlenmeyi bilen, düştüğü zaman kalkmayı bilen diye tasvir ettiğiniz taraftarınız da Türk futbolu içinde sizin algıyla, oyunla başarısızlığınızı örtmeye çalıştığınızın farkında. Bu nedenle gri bırakmadığınızı belirttiğiniz tüm alanlarda biz sarı kırmızı başarılarımızla sadece kendi hedefimize odaklıyız.

        Biz bu filmi daha önce çok gördük. Aktörlerin isimleri değişiyor ama filmin sonu değişmiyor. Yarattığınız tüm algılara rağmen, sahada kalıp yine biz şampiyon olacağız. İmitasyon değil alın teri ile kazanılan beşinci yıldızı gururla takacağız.

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