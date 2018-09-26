Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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Chelsea’nin 32 yaşındaki stoperi Cahill ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini duyurmuştu. Galatasaray’ın hedefi, her iki oyuncuyu da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilmek. Böylece mevcut kadrodan herhangi bir satış yapılması da gerekmeyecek. (Fanatik)