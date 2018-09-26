Fatih Terim, "Chucky" lakaplı Facundo Ferreyra için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekiple ilgili Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Correio da Manha Sport sitesi, Terim'in Benfica'da umduğunu bulamayan Arjantinliyi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı! İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
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Bafetimbi Gomis'in ayrılmasının ardından önceliğini forvet transferine veren Galatasaray'da Facundo Ferreyra yeniden adaylar arasına girdi.
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Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bittikten sonra Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun, Portekiz'e uyum sağlayamadığı ve ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. İlk talibin de daha önce de Ferreyra ilgilenen Fatih Terim olduğu belirtildi.
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Haber Correio da Manha Sport sitesinde yer alırken, "Galatasaray, Ocak ayında "Chucky" lakaplı Facundo Ferreyra'nın transferini bitirmek istiyor. Arjantinli forvet teknik direktör Fatih Terim'in listesinin bir numarasında yer alıyor" ifadesine yer verildi.
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Galatasaray'ın ilk etapta yeni sözleşme imzalayan oyuncuyu kiralamak istediği Ferreyra ve Benfica ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Portekiz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan başarılı futbolcu, Benfica'da yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Bu sezon 6 maçta sadece 1 gol atan Ferreyra 4 milyon euro da imza parası almıştı.
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SHAKHTAR'IN YILDIZIYDI
Shakhtar forması altında 115 karşılaşmada görev yapan Ferreyra, 60 gol ve 12 asistle takımına önemli bir katkı sağlarken, takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Arjantili golcü geride kalan sezonda 42 maçta 30 gol atarken, 5 asistle de skora katkı sağladı. Tam bir ceza sahası golcüsü olan Ferreyra kafa toplarına da oldukça hakim. (Fotomaç)
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GÖZLER BU İKİLİDE!
Galatasaray’ın devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalar erken başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in ‘değişim’ mesajı ve hazırladığı rapor doğrultusunda kolları sıvayan Sarı- Kırmızılı yönetim, iki ismi yakın takibe aldı.
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Yaz döneminde de Galatasaray’ın transferleri için yoğun çaba harcadığı Anthony Modeste ve Gary Cahill tekrar gündemde.
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Çin kulübü Quanjian’la bağlarını koparmasına rağmen henüz bonservisini alamayan Modeste’nin FIFA’daki sorununu çözmesi bekleniyor. Şu sıralarda Köln’de idmanlara çıkan 30 yaşındaki forvet, Aslan’ın birinci hedefi.
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Chelsea’nin 32 yaşındaki stoperi Cahill ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini duyurmuştu. Galatasaray’ın hedefi, her iki oyuncuyu da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilmek. Böylece mevcut kadrodan herhangi bir satış yapılması da gerekmeyecek. (Fanatik)
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GERİ SAYIM
Galatasaray'da gündem Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmeye sıcak bakmayan Sofiane Feghouli... Galatasaray'dan 3.850 bin euro kazanan Cezayirli oyuncu ayrılmak istemiyor. BAE'ye gitmeyi emeklilik olarak gören Feghouli'yi ikna etme görevi ise yönetime düştü.
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Yöneticilerin, Feghouli'yle konuşarak, "Bu performansınla takımda forma şansı bulman oldukça zor. Teklifleri değerlendirmelisin" dediği öğrenildi. BAE'de transfer dönemi 2 Ekim'de sona eriyor. Feghouli, ligde 3 maçta 24 dakika forma şansı bulabildi.
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Yöneticilerin, Feghouli'yle konuşarak, "Bu performansınla takımda forma şansı bulman oldukça zor. Teklifleri değerlendirmelisin" dediği öğrenildi. BAE'de transfer dönemi 2 Ekim'de sona eriyor. Feghouli, ligde 3 maçta 24 dakika forma şansı bulabildi.
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Feghouli'yi göndermek isteyen Galatasaray'a Younes Belhanda'dan sevindirici haber... Bu sezonki performansı nedeniyle sarı-kırmızılı takımda istenmeyen adam ilan edilen Faslı oyuncu, eleştirilerden bunalırken menajerine, "Takım bul" talimatı verdi.
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Belhanda'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Faslı oyuncu, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 asist üretti. (Fotomaç)
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NİASSE GELİYOR!
Forvet transferi yapamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda... İngiliz basını da Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
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Daily Mail, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve forma şansı bulamayan Oumar Niasse'nin ara transferde Galatasaray'a gideceğini öne sürdü. Senegalli yıldız daha önce de gündeme gelmiş ancak kulüpler anlaşma sağlayamamıştı.
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BİR YOLCU DAHA
Yaz transfer döneminin son gününde Al Hilal'e transferi son anda yatan Maicon, Galatasaray'dan ayrılmak için artık gün sayıyor.
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Fatih hocanın performansını beğenmediği ve yerine alternatif isimleri denediği Brezilyalı stoper, Ocak ayında mutlaka satılacak. Maicon'dan gelecek bonservis parası da forvet ve stoper transferlerinde kullanılacak.
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Galatasaray, Maicon'u geçen sezon 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma şansı buldu.
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SÜRPRİZ İSİM
Galatasaray'da, Trabzonspor ve Akhisar maçlarında yenen 7 golden sonra stoper transferi mecburi hale geldi. 1 numaralı aday Chelsea’den ayrılmaya karar veren Cahill. Maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi.
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Crystal Palace’da fazla şans bulamayan Jairo Riedewald... Terim’in istediği gibi sol stoper olan Hollandalı oyuncu için kiralık veya duruma göre satın alma teklifi yapılacak. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor.
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1.82 boyundaki stoperin aynı zamanda sol bek ve ön liberoda görev yapabilmesi, bu transferdeki cezbedici özelliklerden bazıları. Crystal Palace’ın Hollandalı’yı uygun bir bedelle kiralaması bekleniyor.
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Ocak ayında Cahill’de mutlu sona ulaşılamazsa ibre ona dönecek. Donk’un da vatandaşı için devreye gireceği ve ikna edebileceği konuşuluyor. (Akşam)
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