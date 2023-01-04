HABERTURK.COM

Galatasaray yönetimi, salı akşamı Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı.

TRT Spor'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Görüşmede sarı-kırmızılıların Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği ifade edildi.

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." denildi.