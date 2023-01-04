Galatasaray yönetimi, salı akşamı Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı.
TRT Spor'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.
Görüşmede sarı-kırmızılıların Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği ifade edildi.
MAÇ SONRASI PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.
Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." denildi.
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