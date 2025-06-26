Galatasaray'dan üç oyuncuya teşekkür
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston için emeklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kulübümüze katılan Samet Geyik ile 2024-2025 sezonunda kadromuza dahil olan Rob Gray ve Otis Livingston'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar dileriz" denildi.